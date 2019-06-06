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18:39 06.06.2019

Суд приговорил к тюремным срокам пятерых фигурантов дела об убийстве Гандзюк - Сарган

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Суд приговорил к тюремным срокам пятерых фигурантов дела об убийстве Гандзюк - Сарган

 Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание в виде лишения свободы, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Пятеро осужденных обвинялись в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, совершенного способом, носящим характер особого мучения, с целью запугивания потерпевшего на заказ и по предварительному сговору лиц, повлекшее смерть жертвы. Приговором суда координатор покушения Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, непосредственный нападавший Никита Грабчук – к 6 годам тюрьмы. Другие участники нападения Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор – 4 года заключения, а Виктор Горбунов – 3 года", - написала Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По ее словам, обвиняемые также обязаны уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.

"Досудебное расследование в выделенном уголовном производстве в отношении организаторов преступления продолжается. ГПУ принимает действенные меры для скорейшего окончания расследования и направления обвинительного акта в отношении этих лиц в суд", - написала пресс-секретарь.

Теги: #гандзюк #гпу #приговор
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