КС признал неконституционной отмену права налогоплательщиков на возврат уплаченных налогов на землю в зоне АТО

Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционным положения закона, согласно которому уплаченные налоги на землю на временно оккупированной территории, на линии соприкосновения и в зоне проведения антитеррористической операции не возвращаются налогоплательщикам.

Как сообщает отдел коммуникации КС и правового мониторинга в четверг, такое решение суд принял по конституционной жалобе ООО "Метро Кэш энд Кэрри Украина" относительно соответствия Конституции положений 24, 25, 26 абз. I р. закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об уточнении некоторых положений и устранения противоречий, возникших при принятии закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об улучшении инвестиционного климата в Украине" от 23 марта 2017 года (№1989).

Суд признал неконституционными положение, согласно которому начисленные и уплаченные за период проведения антитеррористической операции суммы платы за землю на временно оккупированной территории, линии соприкосновения, в зоне проведения АТО не подлежат возврату налогоплательщику и не направляются на погашение налогового долга, по другим налогам и сборам.

КС пришел к выводу, что решение об отмене такого права было обусловлено общественно важной целью, однако действия законодателя были непоследовательны, вследствие чего нарушен баланс между публичными и частными интересами, и внедренные меры не были пропорциональны преследуемым целям.

Кроме того, постановил суд, положение закона заблокировало возвращение плательщикам суммы уплаченных налогов на землю в зоне проведения АТО, несмотря на продление действия принятой ранее нормы Налогового кодекса об освобождении от обязанности уплаты таких налогов.

"Такая практика негативно отражается на экономической свободе и развитии предпринимательской деятельности в Украине, а также на инвестиционном климате в государстве", – говорится в сообщении отдела коммуникации суда.

Как сообщалось, Верховная Рада отменила уплату налогов на недвижимое имущество и земельные участки, расположенные на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а также на линии соприкосновения. Вместе с тем установив, что начисленные и уплаченные за период АТО суммы платы за землю считаются излишне уплаченными денежными обязательствами и подлежат возврату.

Соответствующие нормы предусмотрены законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" (законопроект № 5368 от 7 ноября 2016 года).

При этом в марте-2017 был принят закон, освобождающий местные бюджеты от необходимости возвращать начисленные и уплаченные за период проведения АТО суммы налога на недвижимое имущество и земельные участки, расположенные на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а также на линии соприкосновения. Как отмечали авторы законопроекта, поскольку налоги на землю и недвижимость формировали доходные части местных бюджетов Донецкой и Луганской областей, источником их возвращения должны быть именно местные бюджеты. Однако в них нет ни достаточных собственных финансовых ресурсов, ни соответствующих субвенций из государственного бюджета Украины.