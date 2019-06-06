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17:01 06.06.2019

Обедать с Баффетом в этом году будет криптовалютный инвестор Джастин Сан

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Обедать с Баффетом в этом году будет криптовалютный инвестор Джастин Сан

Возможность пообедать с американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффетом получил 28-летний Джастин Сан, основатель криптовалютной платформы Tron и главный исполнительный директор BitTorrent.

Как сообщалось, он заплатил рекордную сумму - $4,57 млн - на интернет-аукционе eBay за право пообедать с 88-летним Баффетом.

Сан, китаец по происхождению, является известной личностью в криптовалютном мире. В 2017 году, на фоне подъема рынка ICO, он привлек порядка $70 млн в криптовалютный проект Tron. Совокупная стоимость токенов Tron на пике рынка в январе 2018 года составляла порядка $17 млрд, в настоящее время она составляет около $2,5 млрд.

Сан сообщил, что на обеде с Баффетом хотел бы обсудить достоинства блокчейна.

"Уоррен Баффет на 60 лет старше меня, и у него гораздо больше опыта и знаний, чем у многих из нас в блокчейн-сообществе, - заявил он. - В то же время, когда вы слушаете более молодых людей, вы можете услышать вещи, которые не могли бы узнать в близком кругу своих друзей и советников".

Баффет за последние годы неоднократно высказывался критически в отношении самой известной криптовалюты - биткойна, однако его заявления в отношении технологии блокчейн обычно являются более сдержанными.

"Блокчейн важен. Однако биткойн вообще не имеет стоимости, - говорил он в интервью CNBC в феврале этого года. - Биткойн ничего не производит. Вы можете таращиться на него целый день, однако это не приведет к появлению маленьких биткойнов или чего-то подобного. По сути - это иллюзия".

Сан написал в своем микроблоге в Twitter, что планирует пригласить на обед с Баффетом известных представителей блокчейн-отрасли. Он имеет право взять с собой на обед 7 человек.

Баффет заявил, что доволен тем фактом, что право пообедать с ним получил Сан. "Я с нетерпением жду встречи с ним и его друзьями", - говорится в сообщении, распространенном помощником инвестора.

Обед с Баффетом, как всегда, пройдет в одном из престижных нью-йоркских ресторанов - стейк-хаусе Smith & Wollensky.

За время проведения подобных аукционов Баффету удалось привлечь около $30 млн. Весь доход поступает в благотворительный фонд Glide Foundation, который обеспечивает медицинскую помощь и предоставляет около 1 млн порций бесплатной еды для нуждающихся в течение года.

Глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Inc. Баффет входит в число самых богатых людей мира и является культовой фигурой для американских инвесторов - за прозорливость его называют "оракулом из Омахи".

Теги: #обед #баффет
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