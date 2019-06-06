СБУ задержала офицера запаса ВСУ, завербованного ФСБ РФ

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность офицера запаса Вооруженных сил Украины, завербованного в России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им.Ю.Андропова.

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.

Злоумышленник также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении операции объединенных сил в Донецкой области отдельных подразделений ВСУ.

Контрразведчики СБУ установили, что для обеспечения координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой "МГБ ДНР" - гражданину Украины Вячеславу Левченко, 1961 г. р.

По информации СБУ, в 1980-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР, занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и обменен на пленных военнослужащих ВСУ.

Оперативники спецслужбы задержали завербованного агента в Мариуполе (Донецкая обл.) во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ.

В ходе проведения обыска по месту жительства агента обнаружено и изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений.

Офицеру запаса объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Продолжается досудебное расследование.