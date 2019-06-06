Рада приняла законопроект о профессиональном предвысшем образовании

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8321-д "О профессиональном предвысшем образовании".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект на пленарном заседании парламента в четверг поддержали 236 народных депутатов.

Законопроект определяет ключевые принципы, на которых должна базироваться государственная политика профессионального предвысшего образования, создание базы для проведения системной реформы, для формирования кадрового потенциала в соответствии с нуждами граждан, рынка труда и перспективы развития национальной экономики.

Законопроект устанавливает основные правовые, организационные, экономические и финансовые принципы функционирования системы профессионального предвысшего образования, определяет статус учреждений профессионального предвысшего образования, их структуру, права и обязанности, а также источники финансирования.

Документ предусматривает, что граждане Украины имеют право бесплатно получать профессиональное предвысшее образование, получать профильное среднее образование профессионального или академического направления за счет образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам для получения полного общего среднего образования, финансовую поддержку за счет средств государственного и местного бюджетов в учреждениях профессионального предвысшего образования всех форм собственности и сфер управления, в том числе в пределах размещенного в них государственного и/или регионального заказа на конкурсной основе в соответствии со стандартами профессионального предвысшего образования.