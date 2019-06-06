События

12:46 06.06.2019

Рада приняла законопроект о профессиональном предвысшем образовании

1 мин читать
Рада приняла законопроект о профессиональном предвысшем образовании

 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8321-д "О профессиональном предвысшем образовании".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект на пленарном заседании парламента в четверг поддержали 236 народных депутатов.

Законопроект определяет ключевые принципы, на которых должна базироваться государственная политика профессионального предвысшего образования, создание базы для проведения системной реформы, для формирования кадрового потенциала в соответствии с нуждами граждан, рынка труда и перспективы развития национальной экономики.

Законопроект устанавливает основные правовые, организационные, экономические и финансовые принципы функционирования системы профессионального предвысшего образования, определяет статус учреждений профессионального предвысшего образования, их структуру, права и обязанности, а также источники финансирования.

Документ предусматривает, что граждане Украины имеют право бесплатно получать профессиональное предвысшее образование, получать профильное среднее образование профессионального или академического направления за счет образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам для получения полного общего среднего образования, финансовую поддержку за счет средств государственного и местного бюджетов в учреждениях профессионального предвысшего образования всех форм собственности и сфер управления, в том числе в пределах размещенного в них государственного и/или регионального заказа на конкурсной основе в соответствии со стандартами профессионального предвысшего образования.

Теги: #вно #законопроект #образование #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:06 06.06.2019
Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президента - 279 голосов "за"

Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президента - 279 голосов "за"

11:02 06.06.2019
Парубий: Запрет на Донбассе стрелять в ответ - это шаг к капитуляции, который мы не позволим

Парубий: Запрет на Донбассе стрелять в ответ - это шаг к капитуляции, который мы не позволим

14:54 05.06.2019
Рада в четверг вынесет на голосование законопроект о парламентских ВСК и приступит к Избирательному кодексу

Рада в четверг вынесет на голосование законопроект о парламентских ВСК и приступит к Избирательному кодексу

23:00 04.06.2019
Кличко предлагает Саакашвили возглавить "УДАР" на выборах в Раду

Кличко предлагает Саакашвили возглавить "УДАР" на выборах в Раду

19:32 04.06.2019
Зеленский предлагает лишать чиновников свободы на 5-10 лет за незаконное обогащение – законопроект

Зеленский предлагает лишать чиновников свободы на 5-10 лет за незаконное обогащение – законопроект

14:49 04.06.2019
Комитет ВР по вопросам ТЭК рекомендовал Раде принять законопроект о гарантиях "зеленого" тарифа просьюмерам

Комитет ВР по вопросам ТЭК рекомендовал Раде принять законопроект о гарантиях "зеленого" тарифа просьюмерам

13:21 04.06.2019
Рада не включила в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте и законопроекты по финансированию здравоохранения и энергетики

Рада не включила в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте и законопроекты по финансированию здравоохранения и энергетики

12:53 04.06.2019
Рада намерена в 19 раз увеличить штрафы за отказ водителей маршруток льготным категориям граждан в льготном проезде

Рада намерена в 19 раз увеличить штрафы за отказ водителей маршруток льготным категориям граждан в льготном проезде

12:35 04.06.2019
Законопроекты Зеленского об улучшении антикоррупционной инфраструктуры и устранении проблем в судебной системе будут внесены в Раду в ближайшие недели - Рябошапка

Законопроекты Зеленского об улучшении антикоррупционной инфраструктуры и устранении проблем в судебной системе будут внесены в Раду в ближайшие недели - Рябошапка

11:17 04.06.2019
Аграрная партия Украины впервые идет на выборы в Раду

Аграрная партия Украины впервые идет на выборы в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Умер украинский писатель Юрий Мушкетик

Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова с военной службы в запас

Ющенко подозревается в завладении "Межигорьем" и домом в Новых Петровцах с земучастками

"Метинвест" связывает активность активистов с приближением выборов и предупреждает о возможных провокациях

Парубий: Запрет на Донбассе стрелять в ответ - это шаг к капитуляции, который мы не позволим

ПОСЛЕДНЕЕ

Немецкий медбрат осужден пожизненно за убийство 85 пациентов

ГБР начало расследование фактов причастности сотрудников полиции к мошенничеству с квартирами

Умер украинский писатель Юрий Мушкетик

Заграждения на границе с Мексикой покрасят, чтобы они смотрелись симпатичнее

Заграждения на границе с Мексикой покрасят, чтобы они смотрелись симпатичнее

Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова с военной службы в запас

Медбрат в Германии получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Кириленко считает "позорной и беспомощной" новую стратегию по Донбассу

Ющенко подозревается в завладении "Межигорьем" и домом в Новых Петровцах с земучастками

"Метинвест" связывает активность активистов с приближением выборов и предупреждает о возможных провокациях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА