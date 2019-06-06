ГБР начало расследование фактов причастности сотрудников полиции к мошенничеству с квартирами

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по фактам, озвученным в журналистском расследовании программы Следствие.Инфо "Город украденных квартир", в котором рассказывается о возможных схемах завладения жильем пострадавших, что имеет признаки мошенничества.

"Журналисты приводят факты, которые могут свидетельствовать о причастности к указанным мошенническим действиям с недвижимостью сотрудников полиции. Подобные действия правоохранителей могут быть квалифицированы как злоупотребление полицейским служебным положением вопреки интересам службы", - сообщается на сайте ГБР.

Следователи Бюро начали досудебное расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщается на сайте Следствие.Инфо, в сюжете речь идет о заместителе начальника одного из отделов киевской полиции, который, вероятно, участвовал в квартирных аферах: присутствовал во время силовых захватов жилья киевлян и, по словам пострадавших, требовал у них деньги.