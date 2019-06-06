Умер украинский писатель Юрий Мушкетик

Известный украинский писатель Юрий Мушкетик скончался на 91-м году жизни, сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только что сообщила его дочь Леся", - написал Сидоржевский на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Юрий Мушкетик, 1929 года рождения, с 1956 года работал заместителем редактора и главным редактором журнала "Дніпро". В 1986-2001 гг. - председатель Национального союза писателей Украины. Герой Украины.

Автор повестей "Семен Палий", "Черный хлеб", "Боль", "Суд", романов "Гайдамаки", "Сердце и камень", "Яса", "Последний гетман" и многих других произведений.