Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова с военной службы в запас

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины, освобожденного и от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Виталия Маликова с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

"Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе главы государства №352/2019 от 6 июня.

31 мая Зеленский своими указами уволил Маликова с должности первого замглавы СБУ, а также освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.