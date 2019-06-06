События

11:57 06.06.2019

Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова с военной службы в запас

1 мин читать
Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова с военной службы в запас

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины, освобожденного и от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Виталия Маликова с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

"Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе главы государства №352/2019 от 6 июня.

31 мая Зеленский своими указами уволил Маликова с должности первого замглавы СБУ, а также освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Теги: #зеленский #сбу #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 06.06.2019
"Народный фронт" настаивает на срочном заседании СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины

"Народный фронт" настаивает на срочном заседании СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины

11:49 06.06.2019
Зеленский может дезавуировать заявления Кучмы о торговле с ОРДЛО и запрете открывать ответный огонь, считает Гопко

Зеленский может дезавуировать заявления Кучмы о торговле с ОРДЛО и запрете открывать ответный огонь, считает Гопко

17:56 05.06.2019
Зеленский уверен, что саммит Украина-ЕС 8 июля в Киеве даст новый импульс отношениям с Евросоюзом

Зеленский уверен, что саммит Украина-ЕС 8 июля в Киеве даст новый импульс отношениям с Евросоюзом

17:48 05.06.2019
Профильный комитет предложит вынести вопрос увольнения главы СБУ Грицака в сессионный зал Рады

Профильный комитет предложит вынести вопрос увольнения главы СБУ Грицака в сессионный зал Рады

17:07 05.06.2019
Зеленский: один из моих приоритетов - противодействие агрессии РФ и консолидация международной поддержки Украины, необходимо усиление санкций

Зеленский: один из моих приоритетов - противодействие агрессии РФ и консолидация международной поддержки Украины, необходимо усиление санкций

16:53 05.06.2019
Зеленский: Украина должна продолжать свое движение в ЕС

Зеленский: Украина должна продолжать свое движение в ЕС

16:53 05.06.2019
Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС - Зеленский

Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС - Зеленский

16:18 05.06.2019
Украина в ЕС - это смерть имперского проекта России и путь к демократическим переменам на всем постсоветском пространстве

Украина в ЕС - это смерть имперского проекта России и путь к демократическим переменам на всем постсоветском пространстве

15:09 05.06.2019
Климпуш-Цинцадзе разочарована заявлениями Зеленского по референдуму о вступлении Украины в НАТО

Климпуш-Цинцадзе разочарована заявлениями Зеленского по референдуму о вступлении Украины в НАТО

14:44 05.06.2019
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко, Москаля и Барны

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко, Москаля и Барны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Умер украинский писатель Юрий Мушкетик

Ющенко подозревается в завладении "Межигорьем" и домом в Новых Петровцах с земучастками

"Метинвест" связывает активность активистов с приближением выборов и предупреждает о возможных провокациях

Парубий: Запрет на Донбассе стрелять в ответ - это шаг к капитуляции, который мы не позволим

Торговля с предприятиями в ОРДЛО возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине – генпрокурор

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла законопроект о профессиональном предвысшем образовании

Немецкий медбрат осужден пожизненно за убийство 85 пациентов

ГБР начало расследование фактов причастности сотрудников полиции к мошенничеству с квартирами

Умер украинский писатель Юрий Мушкетик

Заграждения на границе с Мексикой покрасят, чтобы они смотрелись симпатичнее

Заграждения на границе с Мексикой покрасят, чтобы они смотрелись симпатичнее

Медбрат в Германии получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Кириленко считает "позорной и беспомощной" новую стратегию по Донбассу

Ющенко подозревается в завладении "Межигорьем" и домом в Новых Петровцах с земучастками

"Метинвест" связывает активность активистов с приближением выборов и предупреждает о возможных провокациях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА