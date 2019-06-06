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10:41 06.06.2019

Торговля с предприятиями в ОРДЛО возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине – генпрокурор

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Торговля с предприятиями в ОРДЛО возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине – генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года, иначе она подпадает под статью Уголовного кодекса Украины о финансировании терроризма.

"После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет. Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма", - написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик рассказал журналистам о предложении представителя Украины Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это "будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз".

Теги: #луценко #гпу #торговля #ордло
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