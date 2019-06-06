На Харьковщине неизвестные подорвали банкомат – полиция

Неизвестные в ночь на четверг подорвали банкомат на ул.Культуры в поселке Рогань Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о срабатывании сигнализации банкомата поступило в Липецкое отделение полиции около 3:00.

"На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и совершили кражу кассет с деньгами. В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного банковскому учреждению ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Информация о произошедшем зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.