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08:47 06.06.2019

В Харьковском апелляционном суде сложилась критическая ситуация в палате по рассмотрению уголовных дел, судьи просят ускорить заполнение вакансий

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Судьи судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Харьковского апелляционного суда обратились в Высшую квалификационную комиссию судей Украины и другие государственные органы, ответственные за кадровое судейское наполнение с просьбой ускорить заполнение имеющихся вакантных должностей судей и неотложного объявления конкурса в апелляционные суды.

Как сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда, в судебной палате по рассмотрению уголовных дел сложилась критическая ситуация: в ней работает 7 судей, из которых формируются две коллегии.

"Между тем, Харьковский апелляционный округ является одним из крупнейших в Украине и насчитывает 37 местных общих судов города Харькова и Харьковской области. Судьи отмечают, что на 3 июня 2019 года каждый из них имеет в производстве около 800 дел и материалов уголовного судопроизводства. А среднемесячная нагрузка за пять месяцев 2019 года на судей, которые рассматривают уголовные дела, составляет в среднем 150 дел и материалов", - говорится в сообщении.

В Харьковском апелляционном суде отмечают, что из-за ситуации, сложившейся с количественным составом судей уголовной палаты, дела вынуждены назначать на 2020 год.

Поэтому судьи судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Харьковского апелляционного суда просят ускорить принятие мер для кадрового наполнения штатных должностей судей.

Теги: #вакансии #ускорение #украина #суд #харьков
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