События

07:33 06.06.2019

За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

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За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил - трижды вблизи с.Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Богдановка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи н.п. Новотроицкое - со станковых противотанковых гранатометов, в районе н.п. Пищевик - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи н.п. Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов, в районе н.п. Новогригорьевка - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляны четырежды - вблизи н.п. Айдар - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных, в районе Крымского - из минометов калибра 82 мм, дважды вблизи н.п. Золотое - из автоматического стрелкового и снайперского оружия.

По данным украинской разведки, 5 июня один боевик уничтожен, еще четверо - ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи села Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты, в районе села Водяное - из стрелкового оружия", - добавили в штабе.

Также в пресс-центре отметили, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги: #оос #сводка #украина
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