За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил - трижды вблизи с.Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Богдановка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи н.п. Новотроицкое - со станковых противотанковых гранатометов, в районе н.п. Пищевик - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи н.п. Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов, в районе н.п. Новогригорьевка - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляны четырежды - вблизи н.п. Айдар - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных, в районе Крымского - из минометов калибра 82 мм, дважды вблизи н.п. Золотое - из автоматического стрелкового и снайперского оружия.

По данным украинской разведки, 5 июня один боевик уничтожен, еще четверо - ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи села Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты, в районе села Водяное - из стрелкового оружия", - добавили в штабе.

Также в пресс-центре отметили, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.