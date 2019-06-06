Во Львове на матчах сборной Украины по футболу будет функционировать фан-зона

В центре Львова 7-10 июня будет действовать фан-зона на матчах сборной Украины по футболу, сообщил заместитель исполнительного директора Федерации футбола Львовской области Андрей Смольский.

На пресс-конференции в среду он отметил, что фан-зона будет размещена на площади перед Львовским национальным университетом в центре города.

В фан-зоне перед болельщиками выступят DZIDZO (7 июня в 19:00) и группа ВВ (10 июня в 19:00).

В пятницу, 7 июня, перед матчем со сборной Сербии в 16:00 стартует пеший марш фанатов украинской сборной.

По словам Смольского, 7 июня на стадион "Арена-Львов" болельщиков начнут пропускать с 18:45, а болельщиков будут подвозить шатл-басы с площади Петрушевича, начиная с 18:00.

Как сообщалось, 7 июня в рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины во Львове сыграет со сборной Сербии, а 10 июня – со сборной Люксембурга.