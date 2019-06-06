События

02:30 06.06.2019

Мать школьницы подала иск в суд на Кабмин по обжалованию нового украинского правописания

1 мин читать
Мать школьницы подала иск в суд на Кабмин по обжалованию нового украинского правописания

На рассмотрение Окружного административного суда Киева поступил иск в адрес Кабинета министров Украины по обжалованию новой редакции "Украинского правописания", сообщила пресс-служба суда.

"Истица, которая действует в интересах своих дочери - ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №427 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания", - сказано в сообщении.

Как отмечается, по ее мнению "правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, 22 мая Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания. с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.

Теги: #язык #украина #суд #закон #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:25 06.06.2019
В ночь на 6 июня троллейбусы №92Н изменят движение

В ночь на 6 июня троллейбусы №92Н изменят движение

00:37 06.06.2019
ЕС продолжит поддерживать Украину – встреча Могерини-Зеленский

ЕС продолжит поддерживать Украину – встреча Могерини-Зеленский

23:42 05.06.2019
Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в деле о выведении Межигорья из госсобственности

Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в деле о выведении Межигорья из госсобственности

22:59 05.06.2019
Порошенко требует от Зеленского объяснить, на каком основании украинская делегация в ТКГ инициировала отмену экономического ограничения с ОРДЛО

Порошенко требует от Зеленского объяснить, на каком основании украинская делегация в ТКГ инициировала отмену экономического ограничения с ОРДЛО

22:39 05.06.2019
"Нафтогаз" должен снизить цену газа для населения на июнь на 800-900 грн за 1000 куб. м

"Нафтогаз" должен снизить цену газа для населения на июнь на 800-900 грн за 1000 куб. м

22:17 05.06.2019
Причастные к гибели ребенка полицейские из Переяслав-Хмельницкого уволены со службы

Причастные к гибели ребенка полицейские из Переяслав-Хмельницкого уволены со службы

19:20 05.06.2019
Кабмин изменил формулу цены на газ для населения с целью ее максимального снижения

Кабмин изменил формулу цены на газ для населения с целью ее максимального снижения

19:09 05.06.2019
Сайдик назвал внушающим оптимизм состоявшееся в среду заседание ТКГ

Сайдик назвал внушающим оптимизм состоявшееся в среду заседание ТКГ

19:05 05.06.2019
ТКГ рассмотрит предложение Кучмы о снятии блокады с отдельных районов Донбасса

ТКГ рассмотрит предложение Кучмы о снятии блокады с отдельных районов Донбасса

18:38 05.06.2019
ТКГ намерена утвердить предложения по установлению перемирия на Донбассе 19 июня

ТКГ намерена утвердить предложения по установлению перемирия на Донбассе 19 июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в деле о выведении Межигорья из госсобственности

В администрации президента начали служебное расследование по плагиату в выступлении Зеленского

Один украинский военный погиб в среду

ТКГ рассмотрит предложение Кучмы о снятии блокады с отдельных районов Донбасса

Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством ребенка в Переяслав-Хмельницком

ПОСЛЕДНЕЕ

В Херсонской области ветер обрушил деревья и повредил крыши зданий

Пиротехники для концерта KISS хватило бы на празднование 5 Дней Независимости Украины – организаторы

Финдеятельность ФФУ не связана с Луценко, его сыном или окружением

В администрации президента начали служебное расследование по плагиату в выступлении Зеленского

Сухогруз под флагом РФ из-за шторма попал в территориальные воды Украины, после опроса судно направили по безопасному маршруту

Партия "Слуга народа" проведет съезд 8 июня в Ботаническом саду

Стороны договорились о разведении сил у Станицы Луганской с 10 июня – Кучма

Один украинский военный погиб в среду

Украинская сторона на заседании ТКГ представила новые предложения по урегулированию ситуации на Донбассе

Авиаперевозчики мира увеличили число случаев неправильной обработки багажа в 2018 г на 8,9%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА