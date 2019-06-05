В Херсонской области ветер обрушил деревья и повредил крыши зданий

В селе Казачьи лагеря Олешковского района (Херсонская обл.) шквалистый ветер обрушил 50 деревьев, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"5 июня в с.Казачьи Лагеря Олешковского района в результате погодных условий (шквалистый ветер) повалено около 50 деревьев, повреждены крыши 50 зданий (в том числе 1 школа)2. – говорится в сообщении.

Как отмечается, к уборке поваленных деревьев привлечены 41 человек и шесть единиц техники, из них от ГСЧС 19 человек личного состава и пять единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время спасатели ГСЧС продолжают обследования жилого сектора.