События

22:17 05.06.2019

Причастные к гибели ребенка полицейские из Переяслав-Хмельницкого уволены со службы

2 мин читать

Причастные к гибели пятилетнего  мальчика руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области уволены из полицейских рядов, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Согласно приказу по Главному управлению Национальной полиции в Киевской области от 3-го июня 2019 года двух работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции уволили из рядов полиции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "их увольнение произошло в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 77 Закона Украины "О Национальной полиции" - в связи с реализацией дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы, наложенного в соответствии с Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины.

Также в полиции отметили, что взыскание предусмотрено п.7 ч.3 ст.13 Дисциплинарного устава Нацполиции, утвержденного законом "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины".

Ранее в министерстве внутренних дел Украины заявляли о пересмотре целесообразности пребывания на должностях полицейских, не прошедших аттестацию и восстановившихся на службе по решению суда.

Как сообщалось, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование проводит ГБР.

4 июня Голосеевский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в г.Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Теги: #сотрудники #украина #нацполиция #увольнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:59 05.06.2019
Порошенко требует от Зеленского объяснить, на каком основании украинская делегация в ТКГ инициировала отмену экономического ограничения с ОРДЛО

Порошенко требует от Зеленского объяснить, на каком основании украинская делегация в ТКГ инициировала отмену экономического ограничения с ОРДЛО

22:39 05.06.2019
"Нафтогаз" должен снизить цену газа для населения на июнь на 800-900 грн за 1000 куб. м

"Нафтогаз" должен снизить цену газа для населения на июнь на 800-900 грн за 1000 куб. м

19:09 05.06.2019
Сайдик назвал внушающим оптимизм состоявшееся в среду заседание ТКГ

Сайдик назвал внушающим оптимизм состоявшееся в среду заседание ТКГ

19:05 05.06.2019
ТКГ рассмотрит предложение Кучмы о снятии блокады с отдельных районов Донбасса

ТКГ рассмотрит предложение Кучмы о снятии блокады с отдельных районов Донбасса

18:38 05.06.2019
ТКГ намерена утвердить предложения по установлению перемирия на Донбассе 19 июня

ТКГ намерена утвердить предложения по установлению перемирия на Донбассе 19 июня

18:31 05.06.2019
Кучма верит в будущий прогресс по обмену пленными

Кучма верит в будущий прогресс по обмену пленными

18:09 05.06.2019
Блокирование приемкой МОУ поставок в ВСУ новых БТР-4 с комплектацией стран НАТО может заинтересовать Военную прокуратуру

Блокирование приемкой МОУ поставок в ВСУ новых БТР-4 с комплектацией стран НАТО может заинтересовать Военную прокуратуру

17:56 05.06.2019
Зеленский уверен, что саммит Украина-ЕС 8 июля в Киеве даст новый импульс отношениям с Евросоюзом

Зеленский уверен, что саммит Украина-ЕС 8 июля в Киеве даст новый импульс отношениям с Евросоюзом

17:51 05.06.2019
Директор ГБР надеется, что дело о гибели мальчика в Переяслав-Хмельницком будет в суде в течение полугода

Директор ГБР надеется, что дело о гибели мальчика в Переяслав-Хмельницком будет в суде в течение полугода

17:48 05.06.2019
Профильный комитет предложит вынести вопрос увольнения главы СБУ Грицака в сессионный зал Рады

Профильный комитет предложит вынести вопрос увольнения главы СБУ Грицака в сессионный зал Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В администрации президента начали служебное расследование по плагиату в выступлении Зеленского

Один украинский военный погиб в среду

ТКГ рассмотрит предложение Кучмы о снятии блокады с отдельных районов Донбасса

Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством ребенка в Переяслав-Хмельницком

Трое бойцов ВСУ погибли и еще трое ранены на Донбассе за вторник и ночь среды

ПОСЛЕДНЕЕ

В Херсонской области ветер обрушил деревья и повредил крыши зданий

Пиротехники для концерта KISS хватило бы на празднование 5 Дней Независимости Украины – организаторы

Финдеятельность ФФУ не связана с Луценко, его сыном или окружением

В администрации президента начали служебное расследование по плагиату в выступлении Зеленского

Сухогруз под флагом РФ из-за шторма попал в территориальные воды Украины, после опроса судно направили по безопасному маршруту

Партия "Слуга народа" проведет съезд 8 июня в Ботаническом саду

Стороны договорились о разведении сил у Станицы Луганской с 10 июня – Кучма

Один украинский военный погиб в среду

Украинская сторона на заседании ТКГ представила новые предложения по урегулированию ситуации на Донбассе

Авиаперевозчики мира увеличили число случаев неправильной обработки багажа в 2018 г на 8,9%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА