Финдеятельность ФФУ не связана с Луценко, его сыном или окружением

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, его сын Александр и окружение сына не имеют отношения к событиям вокруг Дома футбола и Украинской ассоциации футбола (ранее – Федерация футбола Украины), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"…вынуждена опровергнуть информацию о причастности как самого Юрия Луценко, так и его сына к деятельности ФФУ и, тем более, к финансовым операциям этого учреждения. Кроме того, упомянутый в новости Денис Морозенко не входит в близкое окружение сына генпрокурора Александра, его назначению на должность в ФФУ в 2015 году не способствовал нынешний генеральный прокурор и - бинго! - он не был свидетелем на свадьбе сына Луценко", - написала Сарган на странице в Фейсбуке, опровергнув появившуюся информацию якобы о причастности человека, имеющего отношение к генпрокурору и его сыну, к возможным злоупотреблениям при закупках для строительства футбольных полей с искусственным покрытием.

Она также указала, что 31 мая текущего года следственный судья Соломенского райсуда Киева, рассмотрев в закрытом судебном заседании ходатайство генпрокурора Луценко о проведении обыска в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК, постановил: "...о разрешении на обыск по месту осуществления деятельности общественного союза "Федерация футбола Украины".

Как сообщалось, 14 июня 2018 года в НАБУ сообщили, что детективы расследуют возможные злоупотребления должностных лиц при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Сведения были внесены в ЕРДР с правовой квалификацией ст.366-1 (декларирование недостоверной информации), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Тогда руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, который является и первым вице-президентом Федерации футбола Украины (ФФУ), сообщил, что расследование НАБУ касается президента ФФУ, народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Павелко.

Телепроект журналистских расследований BIHUS.info сообщал, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины прописало в требованиях для закупки искусственной травы нормы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн". Кроме этого, в расследовании сообщается, что цена травы от "ФФУ Продакшн" на 3-4 евро за кв.м дороже, чем у фирм-конкурентов, которые свою продукцию поставляют в Украину из-за рубежа.

Кроме того, в конце 2018 года СМИ сообщали, что менее чем за месяц "ФФУ Продакшн" выиграла большую часть из 300 тендеров по закупке искусственных футбольных полей, проводившихся без открытых аукционов.

5 июня 2019 года детективы НАБУ проводили обыски в здании Федерации футбола Украины (ныне - Украинская ассоциация футбола). "Следственные действия санкционированы определением суда и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за средства государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении на странице НАБУ в соцсети Фейсбук.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК, обыски согласованы с генеральным прокурором Украины.

Агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации футбола подтвердили проведение следственных действий в Доме футбола.