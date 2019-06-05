События

19:35 05.06.2019

Один украинский военный погиб в среду

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Один украинский военный погиб в среду

Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований с начала суток до 18:00, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Всего с начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня: из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Три обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи пгт Талаковка Кальмиусского района г.Мариуполь со стороны неподконтрольного правительству с.Пикузы из ручных противотанковых гранатометов, в районе с.Водяное Волновахского района Донецкой области - со стороны с.Азов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, у с.Новогригорьевка Волновахского района - со стороны с.Староласпа из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из автоматического стрелкового и снайперского оружия со стороны поселка Золотое-5 дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи поселка Золотое-1 (оба поселка - часть г.Золотое Попаснянского района Луганской области).

Как сообщалось, с начала суток среды по состоянию на 9:00 боевики обстреляли позиции Объединенных сил четыре раза, погиб один военнослужащий. Таким образом, в дневное время 5 июня произошел один обстрел – по позициям у с.Новогригорьевка, вследствие обстрела никто не пострадал.

Теги: #оос #сводка
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