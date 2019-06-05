Украинская сторона на заседании ТКГ представила новые предложения по урегулированию ситуации на Донбассе

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма сообщил, что на заседании ТКГ в Минске озвучил предложения президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира на Донбассе.

"Мы приехали с "дорожной картой" от президента Украины. Были посылы такие, что президент действительно хочет, чтобы был мир в том регионе. С соответствующими приказами я сюда приехал … и выразил все пожелания, которые услышал от президента и которые знаю сам. Их просто надо решать", - сказал Кучма журналистам в среду в Минске.

По его мнению, все услышали, что "украинская сторона и противоположная сторона хотят решить все проблемы".