Стороны договорились о разведении сил у Станицы Луганской с 10 июня – Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма сообщил, что в Минске на заседании ТКГ была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

"Вопрос Станицы Луганской. (…) Я убежден, что этот вопрос будет обязательно решен и с 10-го числа (июня), можно сказать, мы объявили там режим тишины, то есть семь дней не должно там работать оружие. Подождем – увидим", - сказал Кучма журналистам в Минске в среду.

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по окончании заседания ТКГ выразил надежду на то, что разведение сил у Станицы Луганской могло бы продемонстрировать реальный прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Стороны высказали намерение 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке у Станицы Луганской. Это было бы настоящим прогрессом", - сказал Сайдик журналистам в Минске.