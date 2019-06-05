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19:11 05.06.2019

Авиаперевозчики мира увеличили число случаев неправильной обработки багажа в 2018 г на 8,9%

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Авиаперевозчики мира увеличили число случаев неправильной обработки багажа в 2018 г на 8,9%

Авиакомпании мира ухудшили показатели доставки багажа пассажиров в прошлом году, увеличив число случаев неправильной обработки на 8,9% - до 24,8 млн, говорится в ежегодном отчете поставщика IT-услуг для авиационной отрасли SITA.

В то же время в отчете отмечается, что это число составляет менее 0,6% от общего количества перевезенного авиакомпаниями багажа в 2018 году в размере 4,3 млрд.

В прошлом году проблемы с багажом возникали для 5,69 багажного места на каждую тысячу пассажиров по сравнению с 5,57 в 2015 году (увеличение на 2,2%).

Рост пассажирооборота в 2018 году составил 6,6% и достиг 4,36 млрд человек по сравнению с 4,08 млрд в 2017 году.

Между тем с 2007 года доля неправильно обработанного багажа на каждую тысячу пассажиров сократилась на 47%, тогда как пассажирооборот вырос на 76%. Расходы, связанные с поиском багажа и его возвращением владельцам, снизились на 43% и составили $2,4 млрд по сравнению с $4,22 млрд в 2007 году.

В июне 2018 года вступила в силу резолюция Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), предписывающая отслеживать каждую зарегистрированную единицу багажа на всем протяжении пути. За прошедший год все больше авиакомпаний и аэропортов начали отслеживать и учитывать багаж в четырех основных точках: у стойки первичной регистрации, при погрузке на борт воздушного судна, при перегрузке на стыковочный рейс и при выдаче пассажиру по прибытии.

SITA отмечает, что инвестиции в передовые технологии уже оказали положительное влияние на ситуацию с багажом.

"Мы проанализировали данные примерно о 10 млн единиц багажа с помощью сервиса BagJourney и использовали технологии машинного обучения для проверки достоверности результатов. Отслеживание багажа на этапе погрузки позволяет авиакомпаниям сократить случаи неправильной обработки багажа как минимум на 38%. Если ранее они вообще не использовали функцию отслеживания, показатель сократился вплоть до 66%", - сказал глава подразделения SITA по разработке решений для отслеживания багажа Питер Драммонд.

Ошибки при перемещении багажа из одного самолета в другой или между авиакомпаниями, по данным на 2018 год, вновь стали основной причиной его задержки. На долю багажа, который нужно переносить при транзитном перелете, пришлось 46% от общего числа задержанного багажа, однако этот показатель слегка сократился по сравнению с 2017 годом, отмечается в отчете.

Теги: #авиакомпании #мир #багаж
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