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19:05 05.06.2019

ТКГ рассмотрит предложение Кучмы о снятии блокады с отдельных районов Донбасса

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ТКГ рассмотрит предложение Кучмы о снятии блокады с отдельных районов Донбасса

Трехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Предложение (о снятии экономической блокады - ИФ) было сделано от господина Кучмы (представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы - ИФ), и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

При этом Сайдик заметил, что введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

Теги: #обсе #украина #блокада #донбасс
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