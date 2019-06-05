Блокирование приемкой МОУ поставок в ВСУ новых БТР-4 с комплектацией стран НАТО может заинтересовать Военную прокуратуру

Госконцерн "Укроборонпром" может обратиться в Военную прокуратуру с целью выявления возможных коррупционных и иных рисков в умышленном блокировании военной приемкой Министерства обороны поставок в боевые части ВСУ новых БТР-4, собранных в рамках выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на мощностях госконцерна в комплектации стран-партнеров НАТО.

Согласно сообщению пресс-службы госконцерна в среду, предметом изучения органов Военной прокуратуры могут стать, в частности, коррупционные и иные риски в работе 85-го военного представительства МОУ на входящем в "Укроборонпром" ХКБМ им. Морозова, демонстрирующем в условиях военного времени в стране "формальный и бюрократический подход к своим обязанностям".

Так, акцентируют в госконцерне, военная приемка затребовала проведение испытаний по ГОСТу немецкого двигателя Deutz, которым оснащается БТР-4, в условиях Арктики. "Речь идет о проверке работы его патрубков и других резинотехнических изделий при экстремально низкой температуре минус 45 С, тогда как, зафиксированная за все годы проведения метеорологических испытаний, самая низкая температура в Украине, составляла минус 42 С и была зафиксирована в 30-х годах прошлого столетия", - поясняют в "Укроборонпроме".

"Норма в минус 45 С является условием ГОСТ и устанавливалась с учетом возможности ведения боевых действий СССР в условиях арктического климата. Современный немецкий двигатель Deutz выдержал эти испытания, но на проведение такого тестирования было потрачено несколько недель", - уточняет пресс-служба.

Также, отмечается в сообщении, военная приемка затребовала проведение очередного отстрела брони БТР-4 производства ЕС, несмотря на то, что подобные испытания проводились на постоянной основе с 2016 года десятки раз, и каждый раз были успешными. "Недавно был проведен очередной отстрел бронеплит - ни одного пробития брони не зафиксировано", - отмечают в госконцерне, акцентируя : "Представители военной приемки отказались признавать эти испытания и демонстративно покинули полигон. Официальная причина: из-за высокой температуры (плюс 35 С) скорость полета пули была больше установленной, и имела большую бронепробиваемость, чем в действующих архаичных нормах ГОСТ, которыми руководствуется военная приемка. Т.е. отстрел боеприпасом, имеющим большую мощность и не пробивающим броню не признается, потому что это не прописано в нормах 30-40 летней давности".

Как отмечают в "Укроборонпроме", в целом новый БТР-4 прошел уже более полусотни различных испытаний, а военное представительство МОУ на ХКБМ "находит новые причины, чтобы техника не попала в боевые подразделения украинской армии".

В этой связи в "Укроборонпроме" уточняют, что БТР-4 на 40% состоит из комплектующих производства стран НАТО и ЕС, а сертификаты качества ЕС или любой другой страны, военной приемкой не признаются. Формальное отношение к делу позволяет военной приемке МОУ затребовать проверку на соответствие ГОСТам более чем 8 тыс. комплектующих, узлов и агрегатов, импортируемых в рамках оборонной промкооперации из ЕС и НАТО, и блокирование поставок новой бронетехники в армию может длиться годами, констатируют в госконцерне.

Как подчеркивают в "Укроборонпроме", подобный исключительно "формализованный и бюрократический" подход 85-го военного представительства МОУ к своим обязанностям, дает повод госконцерну в обратиться в Военную прокуратуру, "которая должна установить возможные коррупционные или другие риски, связанные с деятельностью военной приемки на оборонном заводе".

На днях пресс-служба "Укроборонпром" сообщила, что изготовленная ХКБМ им.Морозова очередная партия БТР-4 из финской стали MiiLux Protection, успешно прошедшая полный цикл испытаний, включая доказавшие высокое качество брони и всей машины отстрелы, не допущена в эксплуатацию армии. Военная приемка МОУ отказалась принимать изготовленную продукцию, до того, как предприятие не подтвердит химический состав финской брони на ее соответствие действующим в украинском ОПК устаревшим советским стандартам ГОСТ. В "Укроборонпроме" подчеркивали, что "инцидент с БТР-4" ставит под угрозу практически все современные разработки вооружений и военной техники (ВВТ) национального ОПК, включая его частный сегмент, поскольку новые украинские ВВТ создаются на основе международных стандартов ЕС и НАТО.

Как сообщалось, 14 мая после трехлетнего процедурного блокирования, Верховная Рада разблокировала вступление в силу принятых нардепами в июле 2015 года изменений в Уголовный кодекс Украины, оговаривающих уголовную ответственность за нарушение техстандартов в ОПК. В госконцерне "Укроборонпром" предупредили, что текущие противоречия реформы системы стандартизации в ОПК, несут серьезные риски срыва ГОЗ и планов ВТС, в том числе, в сфере импортозамещения.

Обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с ВС стран-членов НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой Военной доктрине Украины. В апреле по итогам межведомственного совещания "Укроборонпром" сообщил о подготовке дорожной карты по модернизации действующей отраслевой системы стандартизации и ее переводу на стандарты НАТО к 2022 году.

В январе министр обороны Степан Полторак по итогам инспекции хода выполнения ГОЗ на ведущих предприятиях бронетанкового кластера "Укроборонпрома" выразил уверенность в своевременном выполнении ОПК "переходящих госконтрактов" по ГОЗ на 2018-2019 гг., а также ГОЗ на 2019 год.