Директор ГБР надеется, что дело о гибели мальчика в Переяслав-Хмельницком будет в суде в течение полугода

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба рассчитывает направить в суд уголовное производство о смертельном ранении пятилетнего ребенка в Переяслав-Хмельницком (Киевская обл.) в течение полугода.

"Одна из основных целей ГБР в этом уголовном производстве - вместе с другими правоохранительными органами как можно быстрее и качественнее расследовать и направить в суд. Основные задержки, которые могут быть, – это экспертизы. После проведения экспертиз мы направим дело в суд. Я планирую, что это состоится до 6 месяцев", - сказал Труба на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в среду.

Он подтвердил, что подозреваемые отказались от прохождения исследования и дачи экспериментальных образцов для установления факта опьянения.

По его словам, факт и степень опьянения на данный момент устанавливается следственным путем.

"Те лица, которые уже допрошены и находились в круге их общения, подтвердили этот факт, а также те работники полиции, которые первыми прибыли на место событий и общались с ними (подозреваемыми – ИФ)".

Труба рассказал, что еще двое лиц, которые присутствовали на месте вместе с подозреваемыми в тот момент, проходят свидетелями по делу.