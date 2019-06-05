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16:15 05.06.2019

ГСН об установке в метро автоматизированных систем обнаружения ЧС вступит в силу с 1 сентября

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ГСН об установке в метро автоматизированных систем обнаружения ЧС вступит в силу с 1 сентября

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) о проектировании в метро автоматических систем раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций вступит в силу с 1 сентября 2019 года, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

"В новой ГСН о метрополитене прописано обязательное требование: предвидеть эти системы при проектировании новых или реконструкции существующих станций и других сооружений метро. Норма начнет действовать в сентябре", – цитируется в сообщении Парцхаладзе.

Специальные датчики контроля деформации строительных конструкций позволяют автоматически, исключая человеческий фактор, выявлять угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций – трещины в стене или риск возгорания, после чего оперативно оповещают об этом диспетчерский пункт.

Такие системы рассчитаны на возможное выявление пожаров, замыканий, затоплений, обвалов и других ситуаций природного и техногенного происхождения и размещаются в соответствии с требованиями ГСН В.2.5-76:2014 "Автоматизированные системы раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения населения".

Новая ГСН, разработанная ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций", заменит действующие нормы от 2010 года. Действие нормы распространяется на проектирование и строительство новых, реконструкцию, капремонт и техпереоснащение существующих линий, отдельных сооружений и устройств метрополитена.

В новой ГСН также расширены требования к пожарной безопасности в метрополитенах, а именно обновлены и улучшены системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, системы противодымной защиты, подпора воздуха, автоматизации и диспетчеризации противопожарных систем.

Теги: #парцхаладзе #метро #гсн #минрегион
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