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14:18 05.06.2019

Подозреваемая в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком частная группа лиц стреляла из ружья, а не из табельного оружия

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Подозреваемая в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком частная группа лиц стреляла из ружья, а не из табельного оружия

Во время чрезвычайного происшествия в Переяславе-Хмельницком (Киевская обл.) 31 мая, в результате которого на детской площадке получил смертельное огнестрельное ранение 5-летний ребенок, табельное оружие сотрудников полиции не применялось, утверждает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Дело не в оружии, в данном случае оружие не было табельным. В данном случае частная группа из 4 лиц выехала пострелять. Мы считаем, что (они были – ИФ) выпившие, адвокаты говорят, что нет. Но если ты полицейский, если ты государственный служащий, то у тебя есть нормы поведения, которые ты не можешь нарушать, даже если ты сейчас не на службе", - сказал Аваков журналистам в среду в Киеве.

Он также подчеркнул: "Могу сказать, что, по моему мнению, пять подозреваемых в этом убийстве – четверо тех, кто стрелял, а кто именно – определит следствие, может все, может один, чья пуля и т.д., - а также та женщина, которая спрятала то ружье, и таким образом способствовала сокрытию преступления – это тоже необходимо квалифицировать, но это дело на данный момент, ГБР".

Как сообщалось, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование проводит ГБР.

4 июня Голосеевский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в г.Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Теги: #расследование #украина #аваков
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