Roshen отказался от соцпроекта по установлению спортивно-игровых площадок в Украине из-за вандализма

Кондитерская корпорация Roshen осенью планирует завершить социальный проект установления и поддержания спортивно-игровых площадок в Украине по причине небрежного отношения и вандализма.

Согласно пресс-релизу корпорации в среду, проект был начат в 2005 году и с тех пор было установлено и передано территориальным общинам около 80 площадок.

"В этом году, по окончании сезона все игровые площадки разбрендируются - логотип корпорации Roshen будет снят. Причин такого решения несколько. В 2005 году, когда мы начинали этот проект, это была одна из крупнейших частных социальных инициатив в Украине, однако сейчас проект как себя исчерпал. И все же главными факторами стали небрежное отношение и вандализм. Были даже случаи, когда другие предприятия перекрашивали конструкции, цепляли на наши площадки свои логотипы и заново дарили площадки городу, в лучшем случае - площадки просто демонтировали", - цитируется в сообщении директор по развитию социальных проектов Roshen Ирина Пономаренко.

Принимать решение относительно дальнейшей судьбы конструкций мы не можем, так как площадки фактически нам не принадлежат. Мы обратились к территориальным общинам, где присутствуют действующие площадки, с просьбой принять решение относительно демонтажа или их дальнейшей поддержки. В этом году в городах, которые примут решение дальше поддерживать в надлежащем состоянии площадки, мы в последний раз проведем ремонтные работы.

В то же время компания продолжает заниматься масштабными проектами в сфере здравоохранения и глобальных культурно-социальных проектах, таких как капитальный ремонт отделения онкогематологии и создание отделения трансплантации костного мозга в Национальном институте рака, создание общественного пространства, модернизация Черкасского зоопарка и других.

Как сообщалось, общая сумма инвестиций Roshen в социальные проекты в 2017-2018 годах составляла 357 млн грн.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает 50 магазинов в пяти регионах Украины. Первый открылся в 2009 году в Киеве.