Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством ребенка в Переяслав-Хмельницком

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области, но отмечает, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада.

После заседания Кабинета министров в среду, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он лично писать заявление об отставке, министр сказал: "Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо".