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13:24 05.06.2019

Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством ребенка в Переяслав-Хмельницком

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Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством ребенка в Переяслав-Хмельницком

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области, но отмечает, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада.

После заседания Кабинета министров в среду, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он лично писать заявление об отставке, министр сказал: "Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо".

Теги: #украина #аваков #кадры
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