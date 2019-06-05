События

12:02 05.06.2019

Кабмин выделил почти 13,9 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

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Кабинет министров Украины выделил 13 млн 892,6 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей пятерых погибших военных и 17 военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов. В частности, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 января 2019 года установлен в размере 1921 грн.

Теги: #украина #финпомощь #ато #кабмин
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