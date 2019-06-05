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11:43 05.06.2019

Авиакомпания МАУ запустила прямой рейс из Киева в Пальма-де-Майорку

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Авиакомпания МАУ запустила прямой рейс из Киева в Пальма-де-Майорку

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) с 4 июня 2019 года начала выполнение регулярных рейсов из Киева (аэропорт "Борисполь") в Пальма-де-Майорку (Балеарские о-ва, Испания), сообщается на странице МАУ в Facebook.

Рейсы будут выполняться до 27 сентября текущего года два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Маршрут будут обслуживать дальнемагистральные лайнеры Boeing767, рассчитанные на 260 пассажиров.

Согласно данным в системе бронирования компании, из Киева самолет будет отправляться в 19:30. Обратно – в 23:30 (по местному времени). Длительность полета – четыре часа.

Стоимость билета эконом-класса с багажом в одну сторону стартует от 5,8 тыс. грн.

Как сообщалось, МАУ с 14 июня 2019 года запускает прямые рейсы из Херсона в Бургас (Болгария).

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с более 50-ти городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира.

Сегодня в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка МАУ - 11,6 лет. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является Международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

Теги: #испания #мау #авиакомпания #украина
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