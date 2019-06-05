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10:39 05.06.2019

В Украине запускается мультимедийный проект, направленный на изменение отношения общества к онкобольным

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В Украине запускается мультимедийный проект, направленный на изменение отношения общества к онкобольным

Украине запускается мультимедийный проект "Я, Нина", направленный на изменение отношения общества к людям с онкологическими заболеваниями.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", презентованный во вторник вечером проект "Я, Нина" будет включать в себя автобиографическую книгу украинской телеведущей и актрисы Янины Соколовой, которая поборола рак, и художественный фильм, основанный на истории ее жизни.

В частности, в фильме будет рассказываться о молодой успешной журналистке Нине, у которой однажды диагностируют рак. Ей делают операцию по удалению внутренних женских органов. Журналистка пытается удержать статус-кво на работе и дома, но болезнь заставляет меняться. Влюбленность, изнурительные медицинские процедуры и другой ритм жизни помогают Нине найти более глубокий контакт с собой. В результате она находит в себе силы, чтобы начать все с новой страницы.

"Люди должны пойти на этот фильм, чтобы изменить свою жизнь, чтобы изменить отношение к себе, к окружающим. Чтобы максимально, каждый день чувствовать себя счастливыми и не обращать внимания на пересуды, на то, что о них говорят. Чтобы люди жили своей жизнью и пытались быть счастливыми и здоровыми во всех проявлениях", - сказала автор проекта телеведущей Соколова агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос, планируется ли в дальнейшем съемка продолжения фильма на основании историй других людей, Соколова ответила, что об этом пока рано говорить.

По ее словам автора, "Я, Нина" уже прошел первый этап конкурса Государственного агентства по вопросам кино для получения госфинансирования.

В то же время, Соколова заявила, что если проект не выиграет в питчинге, средства будут искать у частных инвесторов. На данный момент, бюджет фильма составляет 45 млн грн.

"Мы планируем фестивальную историю. Но давайте мы сделаем фильм, а дальше посмотрим, как это будет. Мы знаем, что эта история найдет фитбек, ибо в мире существует миллионы людей больных раком, каждую семью это коснулось. Я уверена, что эта история будет не чисто локально украинской, а более глобальная, мировая", - сказала Соколова.

На данный момент авторы фильма проводят сбор средств для начала съемок на сайте проекта https://yanina.life.

Среди прочего, кроме медийной истории, проект несет и социальную функцию. В частности, проект поддерживает закон о доступе к медицинскому каннабису, развитие сети служб паллиативной помощи (на дому, в отделениях, хосписах), а также профилактические исследования по онкологии.

Теги: #онкология #украина #фильм
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