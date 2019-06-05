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10:11 05.06.2019

Танковый резерв ООС на Донбассе на учениях отрабатывает готовность к действиям в любых условиях

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Танковый резерв ООС на Донбассе на учениях отрабатывает готовность к действиям в любых условиях

На полигонах в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжаются тренировки танковых экипажей, находящихся в районах отвода сил и средств, целью которых является подержание высокой степени готовности танкового резерва к реагированию на возможное возникновение внештатных ситуаций, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского, все практические мероприятия проводятся с учетом текущей обстановки и выводов из анализа относительно дальнейшего развития ситуации на Донбассе. На этот раз для тактико-специальных учений с танковым подразделением был применен нестандартный подход, который заключался в том, что подчиненные лишь в общих чертах знали, что их ожидает впереди", - говорится в обнародованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в среду утром сообщении.

В частности, отмечается в информации, в ходе учений командирам и экипажам пришлось постоянно вести разведку, с ходу принимать решения и реагировать на постоянную смену обстановки.

"Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский, который на месте проверил действия танкового резерва, убедился в профессиональных навыках подчиненных и их навыках действовать одной командой во время сложных моментов боя или в результате возникновения внештатных ситуаций", - отметили в пресс-центре.

Теги: #танки #оос #украина #донбасс
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