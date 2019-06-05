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08:27 05.06.2019

В Тернопольской области спасателями проводится ликвидация последствий непогоды в двух районах

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В Тернопольской области спасателями проводится ликвидация последствий непогоды в двух районах

Вследствие ухудшения погодных условий в Бучацком и Монастыриськом районах Тернопольской области в течении 4-5 июня было подтоплено 24 дома на территории 14 домохозяйств и 22 га частных сельхозугодий в 3 населенных пунктах, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области.

"По состоянию на 6.00 5 июня 2019 года остаются подтопленными ориентировочно 4 га частных сельхозугодий, а также подвальные помещения 3 жилых домов в с.Гранитное Монастыриского района, наблюдается значительный спад уровня воды", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду утром

По информации пресс-службы, в течение 4-5 июня 2019 подразделениями Управления ГСЧС осуществлено 3 оперативных выезда; откачано 605 куб. м. воды из подтопленных территорий, домохозяйств и подвальных помещений; привлечено: техники - 4 ед.; 16 чел. л/с; мотопомп - 3 ед.

Также сообщается, что в одном из районов разрушена земляная насыпь частного пруда без возникновения негативных последствий.

Ликвидация последствий непогоды и уточнения ее последствий продолжаются.

Теги: #тернопольская #непогода #ситуация
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