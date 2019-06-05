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08:08 05.06.2019

Полицейскому и его брату, стрелявшим в мужчину на Осокорках в Киеве, объявили о подозрении

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Полицейскому и его брату, стрелявшим в мужчину на Осокорках в Киеве, объявили о подозрении

Оперуполномоченному Нацполиции Киева и его брату, которые стреляли из травматического пистолета в жителя столицы, сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном в зоне отдыха на столичных Осокорках, информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины за совершение хулиганских действий 6 апреля 2019 в Дарницком районе г.Киев", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

По данным следствия, сотрудник полиции со своим братом, находясь на отдыхе, на столичном массиве Осокорки, "из хулиганских побуждений" травмировали человека.

"Досудебным расследованием установлено, что работник полиции, вместе со своим братом, которому также сообщено о подозрении, находясь в зоне отдыха Дарницкого района Киева, из хулиганских побуждений, сопровождающиеся особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического (не смертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла ", - сказано в сообщении.

В ГБР добавили, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Теги: #киев #стрельба #полицейский #подозрение
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