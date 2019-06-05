События

07:46 05.06.2019

Число погибших в результате разгона протестов в Судане достигло 60 человек

1 мин читать

Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек, сообщает Aljazeera.

По данным оппозиционного комитета врачей Судана, число людей, погибших после рейда сил безопасности, достигло, по меньшей мере, 60 человек.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

Теги: #данные #жертвы #демонстранты #судан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:25 05.06.2019
За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военнослужащих ВСУ, трое получили ранения

За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военнослужащих ВСУ, трое получили ранения

11:39 02.06.2019
На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

11:38 02.06.2019
На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

05:01 01.06.2019
Стрельба на востоке США привела к гибели 12 человек, включая стрелявшего

Стрельба на востоке США привела к гибели 12 человек, включая стрелявшего

09:59 30.05.2019
В Ровенской области потерпел крушение армейский вертолет, погибли четыре члена экипажа

В Ровенской области потерпел крушение армейский вертолет, погибли четыре члена экипажа

03:33 30.05.2019
В Будапеште опрокинулось прогулочное судно: трое погибли, 16 пропали без вести

В Будапеште опрокинулось прогулочное судно: трое погибли, 16 пропали без вести

21:16 29.05.2019
Гройсман поручил расследовать причины трагедии на шахте "Лисова" и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков

Гройсман поручил расследовать причины трагедии на шахте "Лисова" и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков

10:11 29.05.2019
Двое горняков оказались под завалами на шахте во Львовской области, тело одного уже подняли на поверхность

Двое горняков оказались под завалами на шахте во Львовской области, тело одного уже подняли на поверхность

05:12 24.05.2019
Два человека погибли во Львовской области в результате падения складского лифта

Два человека погибли во Львовской области в результате падения складского лифта

08:07 20.05.2019
Трое сотрудников колонии в Таджикистане убиты при попытке заключенных совершить побег – Минюст

Трое сотрудников колонии в Таджикистане убиты при попытке заключенных совершить побег – Минюст

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военнослужащих ВСУ, трое получили ранения

Кличко предлагает Саакашвили возглавить "УДАР" на выборах в Раду

На Донбассе во вторник ранен украинский военный - ООС

ТКГ в среду обсудит вопрос прекращения огня на Донбассе и обмен пленными – Зеленский

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинских компаний

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тернопольской области спасателями проводится ликвидация последствий непогоды в двух районах

Полицейскому и его брату, стрелявшим в мужчину на Осокорках в Киеве, объявили о подозрении

В Луганской области на четыре года осужден информатор боевиков

Молдова никогда не заплатит России за газ, поставленный Приднестровью – Додон

Члены ЕС в июне обсудят вопрос вступления в союз Северной Македонии - Юнкер

Налоговики разоблачили конвертцентр на Закарпатье с оборотом свыше 90 млн грн

Турция должна сделать выбор между российскими С-400 и американскими F-35 - постпред США при НАТО

Директор теруправления ГБР в г.Полтава обжалует свое увольнение в суде

Трамп в Лондоне встретился со сторонниками Brexit

"Метинвест" остановит две доменные печи на "Азовстали" и запустит самую экологичную домну

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА