За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военнослужащих ВСУ, трое получили ранения

Вследствие обстрелов со стороны боевиков на Донбассе за минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, трое получили ранения, сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

"4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120-мм и 82-мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия… Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских защитников получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 11 раз обстреляли позиции ООС: дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120-мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды в районе Опытного - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем; вблизи Новоселовки Второй - из противотанковых ракетных комплексов; дважды в районе Талаковки - из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Чермалыка и Павлополя - из автоматических станковых гранатометов; вблизи Песок - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны пять раз: вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Золотое-4 - из автоматического стрелкового и снайперского оружия; в районе Станице Луганской - из стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 4 июня один боевик был уничтожен, еще один - ранен.

"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил… Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий", – добавили в пресс-центре штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций ООС: вблизи Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов; в районе Водяного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстреляли позиции ООС вблизи Золотое-1.