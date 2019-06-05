События

06:09 05.06.2019

Молдова никогда не заплатит России за газ, поставленный Приднестровью – Додон

2 мин читать
Молдова никогда не заплатит России за газ, поставленный Приднестровью – Додон

Молдова не собирается платить России за газ, который был поставлен ею Приднестровскому региону, заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Долг Приднестровского региона за газ - это очень серьезная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать", - заявил Додон во вторник вечером в интервью телеканалу NTV-Moldova.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который во вторник завершил свой визит в Молдову, а также побывал в Приднестровье.

Как заявил Додон, "проблему поставок газа нужно обсуждать в комплексе, и самым серьезным образом".

"Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя и будет непросто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет все для Приднестровья", - отметил президент РМ.

Он напомнил также, что договор с "Газпромом" (MOEX: GAZP) на поставки газа в Молдову истекает 1 января 2020 года, а "правительство не думает о том, как подписать новый договор".

"Я знаю, что министр экономики Кирилл Габурич написал письмо "Газпрому". Но никто не ведет никаких переговоров. А вопросы есть - и по тарифам, и по условиям поставок, и т.д", - отметил Додон.

"Проблема газа - это бомба, которая может очень опасно для нас взорваться", - предупредил президент Молдовы.

Теги: #приднестровье #газ #россия #молдова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:49 03.06.2019
Вакарчук высказался за формирование политики Украины по отношению к РФ

Вакарчук высказался за формирование политики Украины по отношению к РФ

19:45 03.06.2019
В комитете ПАСЕ предлагают запретить лишать депутатов права голоса в ассамблее при пересмотре полномочий их делегации

В комитете ПАСЕ предлагают запретить лишать депутатов права голоса в ассамблее при пересмотре полномочий их делегации

19:05 03.06.2019
Минэнерго и Транснефть договорились с контрагентами о принципах компенсации за "грязную" нефть, суммы определят продавцы и покупатели

Минэнерго и Транснефть договорились с контрагентами о принципах компенсации за "грязную" нефть, суммы определят продавцы и покупатели

18:57 03.06.2019
Климкин: Кучме в ТКГ понадобится успех

Климкин: Кучме в ТКГ понадобится успех

17:16 03.06.2019
Зеленский хочет услышать в Брюсселе, что ЕС поддерживает Украину в борьбе против агрессии РФ и готов помогать в реформах

Зеленский хочет услышать в Брюсселе, что ЕС поддерживает Украину в борьбе против агрессии РФ и готов помогать в реформах

17:08 03.06.2019
ЕК предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020г.

ЕК предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020г.

16:59 03.06.2019
"Укрпошта" заключит рамочное соглашение на закупку 4 млн куб.м. газа для отопления

"Укрпошта" заключит рамочное соглашение на закупку 4 млн куб.м. газа для отопления

16:59 03.06.2019
Лутковская будет вести гуманитарный блок украинской стороны в ТКГ, допускает Геращенко

Лутковская будет вести гуманитарный блок украинской стороны в ТКГ, допускает Геращенко

16:55 03.06.2019
Кучма осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах

Кучма осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах

16:54 03.06.2019
Регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая усложнит введение санкций против делегаций, Ассамблея рассмотрит ее 24 июня

Регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая усложнит введение санкций против делегаций, Ассамблея рассмотрит ее 24 июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военнослужащих ВСУ, трое получили ранения

Кличко предлагает Саакашвили возглавить "УДАР" на выборах в Раду

На Донбассе во вторник ранен украинский военный - ООС

ТКГ в среду обсудит вопрос прекращения огня на Донбассе и обмен пленными – Зеленский

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинских компаний

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военнослужащих ВСУ, трое получили ранения

В Луганской области на четыре года осужден информатор боевиков

Члены ЕС в июне обсудят вопрос вступления в союз Северной Македонии - Юнкер

Налоговики разоблачили конвертцентр на Закарпатье с оборотом свыше 90 млн грн

Турция должна сделать выбор между российскими С-400 и американскими F-35 - постпред США при НАТО

Директор теруправления ГБР в г.Полтава обжалует свое увольнение в суде

Трамп в Лондоне встретился со сторонниками Brexit

"Метинвест" остановит две доменные печи на "Азовстали" и запустит самую экологичную домну

Власти Украины стремятся освободить Донбасс исключительно политико-дипломатическим путем - Зеленский

Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА