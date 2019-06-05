Налоговики разоблачили конвертцентр на Закарпатье с оборотом свыше 90 млн грн – Генпрокуратура

В Закарпатской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"Правонарушители использовали подконтрольные предприятию на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем, указанные средства снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением вознаграждения - определенного процента от размера проконвертированной суммы", - сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По результатам шести санкционированных обысков, которые проводились на территории гг.Ужгорода, Мукачевского и Тячевского районов изъято значительные суммы наличности в национальной и иностранной валютах, печати, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и тому подобное.

Всего проконвертировано больше 90 млн грн и незаконно сформирован выгодоприобретателям налоговый кредит в сумме более 15 млн грн.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификацией по ч.3 ст.212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах).