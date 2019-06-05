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02:50 05.06.2019

Директор теруправления ГБР в г.Полтава обжалует свое увольнение в суде

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Директор теруправления ГБР в г.Полтава обжалует свое увольнение в суде

Директор территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г.Полтава, Владимир Тимошко обжалует в окружном административном суде Киева приказ о своем увольнении с должности.

"Через моего адвоката подано заявление о мерах обеспечения иска: мы требуем запретить исполнение приказа о моем увольнении, запретить объявлять новый конкурс на директора территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, и запретить конкурсной комиссии проводить такой конкурс. Основное исковое требование - признать приказ о моем увольнении незаконным", - сказал Тимошко корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в конце мая Роман Труба уволил трех руководителей подразделений центрального аппарата и руководитель территориального управления, расположенного в Полтаве Владимира Тимошко.

В связи с этим народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко направил заявления генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и руководителю Специализированной антикоррупционной прокураты (САП) Назару Холодницкому с просьбой проверить законность действий Трубы.

3 июня спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что в ведомство поступило заявление от секретаря и председателя Совета общественного контроля при ГБР о совершении уголовных преступлений директором Госбюро расследований Романом Трубой. В частности, по словам заявителей, речь идет об умышленном неисполнении решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины); служебной халатности (ч.1 ст.367 УК Украины); злоупотреблении властью или служебным положением (ч.1 ст.364 УК Украины); разглашении данных предварительного расследования (ч.2 ст.387 УК Украины)". Спикер Генпрокуратуры добавил, что по информации, изложенной в обращении, Генпрокуратура Украины 3 июня в Единый реестр досудебных расследований внесла сведения о совершении директором ГБР уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.382 УК Украины (постановление Окружного административного суда г.Киева от 19 апреля по делу № 640/6315/19 содержится на Интернет-ресурсе "Единый государственный реестр судебных решений" по ссылке: http://www.reyestr.court.gov. ua/Review/81477234).

Теги: #гбр #суд #директор #полтава
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