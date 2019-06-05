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01:45 05.06.2019

Трамп в Лондоне встретился со сторонниками Brexit

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Трамп в Лондоне встретился со сторонниками Brexit

Ряд видных сторонников Brexit, в том числе лидер партии "Брекзит" Найджел Фараж, встретились с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Лондон, сообщает телеканал Sky News.

Фараж после встречи с Трампом рассказал, что он пообщался с президентом после частного приглашения. Также британский политик отметил, что Трамп доволен тем, как проходит его визит в Великобританию.

"Он полностью верит в Brexit и считает, что это правильная вещь для страны", - рассказал Фараж в интервью радио LBC, отметив, что Трамп обеспокоен тем, что Brexit занимает много времени.

Кроме того, сообщает Sky News со ссылкой на источники, Трамп встречался с бывшим лидером консерваторов и сторонником Brexit Ианом Дунканом Смитом и другим сторонником Brexit - бывшим министром окружающей среды Оуэном Патерсоном. Встречи, по данным телеканала, прошли в резиденции посла США в Лондоне во вторник вечером.

По данным британских СМИ, от встречи с Трампом отказался один из ключевых претендентов на пост премьер-министра Великобритании - бывший глава МИД Британии и экс-мэр Лондона Борис Джонсон.

Однако, сообщает газета The Daily Telegraph, Трамп и Джонсон провели "продуктивный и дружественный" 20-минутный телефонный разговор. Газета отмечает, что причиной отказа Джонсона от встречи стало то, что она могла состояться в то же время, что и партийные мероприятия.

Ранее во время пресс-конференции Трамп рассказал, что он сам отказался от встречи с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином. На пресс-конференции во вторник Трамп пояснил, что Корбин хотел встретиться с ним во вторник или в среду, но он отказался, сочтя Корбина "негативной силой". Корбин выступает за более тесные отношения Великобритании и ЕС.

На прошлой неделе Трамп заявил, что очень хорошо относится к Борису Джонсону и Найджелу Фаражу.

"Они мои друзья", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Во вторник Трамп заявил, что, по его мнению, Brexit пойдет на пользу Великобритании, и страна "заслуживает особого места" в мире.

Теги: #брексит #трамп #встречи
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