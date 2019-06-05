"Метинвест" остановит две доменные печи на "Азовстали" и запустит самую экологичную домну

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" модернизирует доменное производство на металлургическом комбинате "Азовсталь", снижая потребление газа и выбросы в атмосферу.

Как сообщается в пресс-релизе компании, на "Азовстали" остановят две доменные печи: ДП №5 выведут из эксплуатации, а ДП №6 капитально отремонтируют.

При этом отмечается, что нагрузка по выпуску чугуна ляжет на модернизированную ДП №3, которую запустят в ближайшее время.

В пресс-релизе уточняется, что доменное производство обновляют в рамках Технологической стратегии – 2030, которая включает в себя реализацию ряда экологических мер. Так, капитальный ремонт доменной печи №6 позволит повысить ее эффективность, снизить себестоимость производства и сократить выбросы пыли на 55%. После строительства на ДП №6 установки вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) все домны на "Азовстали" будут оборудованы этой технологией.

Во время ремонта также реконструируют систему аспирации: существующий электрофильтр заменят на два рукавных фильтра, один из которых будет улавливать выбросы от литейного двора, а второй – от скиповой ямы и загрузочного устройства.

Нагрузку по производству чугуна на "Азовстали" перенесут на доменную печь №3, модернизация которой завершается. Ремонт позволит повысить мощность домны в два раза – до 1,3-1,6 млн тонн в год и снизить себестоимость производства, сократив расход кокса. Строительство ПУТ на доменной печи даст возможность снизить потребление природного газа. После реконструкции системы аспирации и перехода на замкнутый контур охлаждения печи выбросы пыли сократятся на 64%.

Инвестиции в модернизацию составили более $145 млн. Новое оборудование позволит ДП №3 стать одной из самых экологически чистых в Украине.

Генеральный директор комбината Энвер Цкитишвили подчеркнул, что социальная ответственность и забота об окружающей среде – залог долгосрочной устойчивости как для комбината, так и для нашей мариупольской общины.

"Именно поэтому капитальные ремонты наших доменных печей предполагают их модернизацию для соответствия самым строгим европейским стандартам защиты окружающей среды. Это наша проактивная позиция для снижения влияния комбината на экологию Мариуполя. Реконструкция доменного производства позволит не только существенно снизить выбросы, но и усовершенствовать технологические процессы, а, значит, повысить конкурентоспособность", - пояснил топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

"Метинвест" является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

В первом квартале 2019 года группа получила $2,9 млрд выручки, рентабельность по EBITDA составила 15%.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".