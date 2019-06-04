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23:37 04.06.2019

Власти Украины стремятся освободить Донбасс исключительно политико-дипломатическим путем - Зеленский

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Власти Украины стремятся освободить Донбасс исключительно политико-дипломатическим путем - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе подчеркнул неизменность стратегии Украины на освобождение Донбасса политико-дипломатическим путем, и важность продления и усиления санкций против Российской Федерации.

"Наша цель остается неизменной – освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами", - заявил он, отметив важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, Зеленский поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также особую роль, которую играет Европейский Союз в сдерживании российской агрессии против Украины, преодолении ее последствий, решении социальных, гуманитарных и иных проблем, вызванных агрессией РФ на Донбассе.

Теги: #зеленский #юнкер #освобождение #донбасс #санкциии
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