События

22:35 04.06.2019

Украина и Польша должны сохранять единство, чтобы их общий голос был услышан на общеевропейском уровне – Зеленский

2 мин читать
Украина и Польша должны сохранять единство, чтобы их общий голос был услышан на общеевропейском уровне – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что польско-украинское сотрудничество имеет стратегическое значение не только на двустороннем уровне, но является чрезвычайно важным и на общеевропейском уровне.

      "Украина и Польша разделяют видение ключевых для будущего Европы вопросов внешнеполитической повестки дня и безопасности. Как два наибольших государства Центрально-Восточной Европы мы должны сохранить наше единство, чтобы наш совместный голос был услышан и учтен в общеевропейском контексте", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи во вторник в Брюсселе.

      Зеленский поблагодарил Польшу за ежедневную поддержку для защиты украинских интересов на уровне ЕС и продвижения более амбициозной повестки дня отношений Украины с ЕС. "То же самое касается и развития отношений Украины с НАТО, где Польша настойчиво отстаивает интересы Украины", - отметил он.

      По его мнению, у Украины и Польши есть не только общее прошлое, но и общее, убежден Зеленский, европейское будущее.

      "Я уверен, что перечень наших общих целей, интересов и проектов, которые мы будем вместе защищать и реализовывать, в том числе на европейском уровне, будет только расти. И в этом есть призвание нашего стратегического партнерства и общего будущего", - подчеркнул он.

      Зеленский также отметил символизм того, что ровно 30 лет назад в этот день, 4 июня 1989 года, выборы в Польше открыли путь для распада коммунистического режима и способствовали восстановлению независимости государств региона.

Теги: #партнерство #зеленский #польша #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:37 04.06.2019
Власти Украины стремятся освободить Донбасс исключительно политико-дипломатическим путем - Зеленский

Власти Украины стремятся освободить Донбасс исключительно политико-дипломатическим путем - Зеленский

23:21 04.06.2019
Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля

Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля

23:00 04.06.2019
Кличко предлагает Саакашвили возглавить "УДАР" на выборах в Раду

Кличко предлагает Саакашвили возглавить "УДАР" на выборах в Раду

21:49 04.06.2019
Зеленский в вопросах украинско-польской истории настроен на продвижение политики обоюдного примирения

Зеленский в вопросах украинско-польской истории настроен на продвижение политики обоюдного примирения

21:45 04.06.2019
Зеленский после встречи с Дудой: нужно бороться за сохранение стратегической роли ГТС Украины и противодействовать "Северному потоку-2"

Зеленский после встречи с Дудой: нужно бороться за сохранение стратегической роли ГТС Украины и противодействовать "Северному потоку-2"

21:10 04.06.2019
В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ

В Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ

20:58 04.06.2019
Зеленский: я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "ПриватБанка", буду защищать только государство

Зеленский: я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "ПриватБанка", буду защищать только государство

19:32 04.06.2019
Зеленский предлагает лишать чиновников свободы на 5-10 лет за незаконное обогащение – законопроект

Зеленский предлагает лишать чиновников свободы на 5-10 лет за незаконное обогащение – законопроект

19:24 04.06.2019
Самолет из Киева сел в Таллинне с поврежденным шасси

Самолет из Киева сел в Таллинне с поврежденным шасси

18:42 04.06.2019
Зеленский уверен в активном развитии сотрудничества Украины и НАТО, которое в перспективе перерастет в полноценное союзничество

Зеленский уверен в активном развитии сотрудничества Украины и НАТО, которое в перспективе перерастет в полноценное союзничество

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко предлагает Саакашвили возглавить "УДАР" на выборах в Раду

На Донбассе во вторник ранен украинский военный - ООС

ТКГ в среду обсудит вопрос прекращения огня на Донбассе и обмен пленными – Зеленский

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинских компаний

На заседании ТКГ в среду будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Польши надеется на разрешение проблем в двусторонних отношениях с Украиной

Польша будет продолжать поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности, включая Крым

Зеленский принял приглашение Дуды посетить Варшаву 1 сентября

Президент Польши на встрече с Зеленским заверит его в поддержке

Серийного вора церковного имущества задержала полиция Киевщины

Госзаказ на новые противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" составляет 120 единиц – "Мотор Сич"

В Харькове перед полицейским главком проходит акция "Безнаказанность убивает"

На территорию крупнейшего в РФ создателя ракет проникли охотники за металлоломом

Во Франции прекратили дело против Депардье о сексуальных домогательствах

Аваков и Князев встретились с семьей погибшего в Переяслав-Хмельницком 5-летнего мальчика - МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА