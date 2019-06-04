Украина и Польша должны сохранять единство, чтобы их общий голос был услышан на общеевропейском уровне – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что польско-украинское сотрудничество имеет стратегическое значение не только на двустороннем уровне, но является чрезвычайно важным и на общеевропейском уровне.

"Украина и Польша разделяют видение ключевых для будущего Европы вопросов внешнеполитической повестки дня и безопасности. Как два наибольших государства Центрально-Восточной Европы мы должны сохранить наше единство, чтобы наш совместный голос был услышан и учтен в общеевропейском контексте", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи во вторник в Брюсселе.

Зеленский поблагодарил Польшу за ежедневную поддержку для защиты украинских интересов на уровне ЕС и продвижения более амбициозной повестки дня отношений Украины с ЕС. "То же самое касается и развития отношений Украины с НАТО, где Польша настойчиво отстаивает интересы Украины", - отметил он.

По его мнению, у Украины и Польши есть не только общее прошлое, но и общее, убежден Зеленский, европейское будущее.

"Я уверен, что перечень наших общих целей, интересов и проектов, которые мы будем вместе защищать и реализовывать, в том числе на европейском уровне, будет только расти. И в этом есть призвание нашего стратегического партнерства и общего будущего", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил символизм того, что ровно 30 лет назад в этот день, 4 июня 1989 года, выборы в Польше открыли путь для распада коммунистического режима и способствовали восстановлению независимости государств региона.