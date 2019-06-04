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22:28 04.06.2019

Президент Польши надеется на разрешение проблем в двусторонних отношениях с Украиной

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Президент Польши надеется на разрешение проблем в двусторонних отношениях с Украиной

Президентом Польши Анджей Дуда надеется на решение проблем в двусторонних отношениях с Украиной и высказывается за привлечение к этому "президентской группы экспертов".

Об этом он сказал во вторник в Брюсселе по окончании встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы говорили о сложных исторических проблемах. Я верю, что президентская группа экспертов, которая была создана президентами Польши и Украины, могла бы встретиться и активно решать проблемы в наших двусторонних отношениях и восстановить дух правды. Мы надеемся на примирение и активное сотрудничество", - обозначил свою позицию президент Польши.

При этом Дуда подчеркнул, что этот вопрос "тоже беспокоит президента Украины".

Теги: #украина_польша #отношения
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