Польша будет продолжать поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности, включая Крым

Президент Польши Анджей Дуда заявляет, что Польша будет продолжать поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности, вплоть до де-оккупации Крыма.

Такое заявление глава польского государства сделал во вторник в Брюсселе по окончании встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я заверил, что мы будем поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах, а также в освобождении оккупированного Донбасса, что должно закончиться де-оккупацией Крыма. Украина должна восстановить свои границы. Для нас это очень важно", - заявил Дуда.

Он выразил уверенность, что "вместе мы можем сделать многое для блага наших народов". "Я заверил президента, что Польша постоянно поддерживает проевропейские стремления Украины, и заверил его в том, что у него есть полная поддержка евроатлантических устремлений Украины", - подчеркнул Дуда.

Президент Польши уверен, что Украина – "страна с большим потенциалом". "Мы хотим помочь Украине развивать свой потенциал и улучшить сотрудничество, что выгодно для наших народов", - добавил он.