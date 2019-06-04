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21:38 04.06.2019

Зеленский принял приглашение Дуды посетить Варшаву 1 сентября

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Зеленский принял приглашение Дуды посетить Варшаву 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Я рад, что вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать вас в Варшаве", - сказал он во вторник в Брюсселе после переговоров с президентом Украины Зеленским, передает корреспондент Интерфакс-Украина.

В свою очередь Зеленский констатировал, что "с удовольствием принимает приглашение президента Дуды". "Я надеюсь и верю, что совместными усилиями мы будем создавать историю успеха", - сказал глава украинского государства.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года.

Теги: #украина_польша #президенты #визит
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