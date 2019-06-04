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20:49 04.06.2019

Президент Польши на встрече с Зеленским заверит его в поддержке

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Президент Польши на встрече с Зеленским заверит его в поддержке

Президент Польши Анджей Дуда заявил во вторник, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой он намерен заверить его в поддержке Варшавой Киева.

"Сегодня я встречусь с президентом (Украины - ИФ) Владимиром Зеленским (...) Я бы хотел заверить президента в том, что Польша является верным союзником Украины", - сказал Дуда. Он отметил, что Польша готова поддерживать Украину.

"Мы надеемся, что Украина, в конце концов, вернет себе утерянные территории, потому что эти территории были оккупированы Россией", - добавил он.

Теги: #президент #украина_польша #поддержка
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