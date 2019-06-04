На территорию крупнейшего в РФ создателя ракет проникли охотники за металлоломом

Цех приборного производства стал объектом интереса злоумышленников, проникших в мае на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестные взломали запорные устройства цеха приборного производства и проникли на склад, откуда, как предполагается, и вынесли ценные предметы", - сказал источник.

Предположительно, похитители сдали украденное в один из пунктов сбора цветмета в Подмосковье.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия" проникли посторонние лица, полиция проводит доследственную проверку.

Ряд СМИ ранее писали, что неизвестные лица во время майских праздников проникли на территории РКК "Энергия" и украли электронные платы для космической техники. По данным СМИ стоимость ущерба может составлять десятки миллионов рублей.

В "Роскосмосе" опровергли ряд деталей в сообщениях СМИ. "Представленная в СМИ информация об отдельных деталях происшествия в ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева" в основном не соответствует действительности (состав участников, предмет похищенного и др.)", - отметили в госкорпорации.

РКК "Энергия" - одно из ведущих предприятий российской космической отрасли.