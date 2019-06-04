Во Франции прекратили дело против Депардье о сексуальных домогательствах

Французская прокуратура распорядилась прекратить расследование в отношении актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах, сообщают во вторник местные СМИ.

"Результаты проведенного расследования, не позволяют считать правонарушения (о которых заявлял истец - ИФ) достаточно серьезными для того, чтобы считать их основанием для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в заявлении прокуратуры.

Иск против актера, связанный с насилием и агрессией сексуального характера, был подан в конце августа прошлого года. Иск подала 22-летняя комедийная актриса, которая работала с Депардье и училась в школе, курсы в которой вел актер

Адвокат актера ранее сообщил, что его подзащитный "всецело отвергает" все обвинения.