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19:56 04.06.2019

Аваков и Князев встретились с семьей погибшего в Переяслав-Хмельницком 5-летнего мальчика - МВД

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Аваков и Князев встретились с семьей погибшего в Переяслав-Хмельницком 5-летнего мальчика - МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев встретились с семьей погибшего 5-летнего Кирилла Тлявова г.Переяслав-Хмельницком Киевской области, сообщается на странице МВД в соцсети Facebook во вторник.

В сообщении отмечается, что родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова, брата погибшего. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявовых специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.

Как сообщалось, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.

Теги: #мальчик #мвд #убийство
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